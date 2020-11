Ce mercredi, la Fédération Française de hockey sur glace a annoncé la suspension de la Ligue Magnus jusqu’à la fin du confinement. Le huis clos a été jugé par l’instance comme un trop grand gouffre financier pour les clubs.

La décision vient de tomber. Le hockey sur glace ne se disputera pas à huis clos, contrairement à une majorité d’autres disciplines sportives. La Fédération française de hockey l’a annoncé ce mercredi, le championnat est suspendu pendant toute la durée du confinement, c’est-à-dire jusqu’au 1er décembre minimum.

Ayant des conséquences économiques immenses, le huis clos a préféré être évité par les dirigeants du hockey français. « Notre objectif commun reste inchangé : reprendre la compétition dès que l’accueil du public et des partenaires sera de nouveau possible, même si cela doit avoir pour conséquence une réduction des jauges d’accueil en question ; jouer l’ensemble des rencontres prévues au calendrier initial (44 journées de saison régulière, plus les play-offs) » indique le communiqué fédéral.