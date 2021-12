A cause du Covid-19 de nombreux matchs de la ligue américaine de hockey sur glace ont du être reportés. Par conséquent pour mener à bien sa saison, les joueurs de NHL ne participeront pas aux Jeux Olympiques 2022.

« Malheureusement, à la suite des profonds remaniements du calendrier de la saison régulière du championnat NHL à cause des événements récents liés au Covid avec 50 matches déjà reportés, la participation aux Jeux olympiques n’est plus possible« , a expliqué le patron de la NHL, Gary Bettman, dans un communiqué. La priorité est donc à la tenue en bonne et due au forme à la fin de saison de la ligue américaine de hockey sur glace plutôt qu’aux Jeux Olympiques 2022. « Notre priorité est et doit rester de mener à bien notre saison régulière et les play-offs NHL de la meilleure des façons. C’est pourquoi nous allons utiliser le créneau du 6 au 22 février dévolu initialement à la participation aux Jeux olympiques pour reprogrammer les matches qui ont été reportés ou qui vont l’être« , a-t-il poursuivi. Pour la deuxième fois d’affilée donc les JO seront donc privés des meilleurs joueurs de hockey du monde.