La Ligue Magnus est suspendue jusqu’à la fin du confinement comme le précise la Fédération Française de de hockey sur glace ce jeudi midi.

Réunie ce midi, la FFHG a décidé de suspendre le championnat de France de hockey sur glace pour quelques semaines. « Après consultation et en accord avec les clubs concernés, le bureau directeur de la FFHG a décidé de suspendre la Synerglace Ligue Magnus et le championnat de France de Division 1 pendant toute la période de confinement, c’est-à-dire, à ce jour, jusqu’au 1er décembre 2020 – à l’exception de certains matchs télévisés. Notre objectif commun reste inchangé: reprendre la compétition dès que l’accueil du public et des partenaires sera de nouveau possible, même si cela doit avoir pour conséquence une réduction des jauges d’accueil en question, jouer l’ensemble des rencontres prévues au calendrier initial », a précisé la FFHG.

Une décision contraire à d’aitres sports collectifs en France qui ont décidé de poursuivre leur championnat mais à huis clos.

📢 Suspension de la Synerglace Ligue Magnus jusqu'au 1er décembre https://t.co/Y05tWZehg9 — Synerglace Ligue Magnus (@LigueMagnus) November 11, 2020