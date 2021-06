Les Canadiens de Montréal ont battu 4 buts à 1 la nuit dernière les Golden Knights de Las Vegas en demi-finale de la NHL.

Victorieux de Vegas, les Canadiens ont fait un grand pas vers une possible finale de NHL après sa victoire la nuit dernière sur le score de 4 buts à 1. C’est Nick Suzuki qui a été le grand artisan du succès avec un but et deux passes décisives. Victoire qui permet à Montréal de se rapprocher de la finale, avant de disputer un nouveau match dans la nuit de jeu di à vendredi…