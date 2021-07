Tenant du titre de la NHL, le Lightning de Tampa Bay a décroché une deuxième victoire consécutive dans la finale du championnat de hockey-sur-glace la nuit dernière.

Cette fois-ci, les Floridiens l’emportent 3 buts à 1 face aux Canadiens de Montréal et mènent 2 à 0 dans cette série. Après un succès net et sans bavure 5 buts à 1 lors du premier match, le Lightning s’est appuyé sur une défense solide et un très bon Blake Coleman auteur d’une deuxième but de son équipe. Dos au mur, Montréal devra se réveiller dans la nuit de vendredi à samedi pour encore pouvoir espérer le titre de champion et la Coupe Stanley.