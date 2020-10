Alexis Lafrenière is a Ranger

Alexis Lafrenière is a Ranger

Alexis Lafrenière is a Ranger

Alexis Lafrenière is a Ranger

Alexis Lafrenière is a Ranger

Alexis Lafrenière is a Ranger

Alexis Lafrenière is a Ranger

Alexis Lafrenière is a Ranger

Alexis Lafrenière is a Ranger pic.twitter.com/labTSCU1jF