Les Stars ne sont plus qu’à une victoire de la finale des play-offs NHL. En effet Dallas mène 3-1 dans leur série face à Las Vegas après avoir battu les Knights 2 à 1 ce samedi à Edmonton.

Lundi aura lieu le match N.5. Las Vegas n’aura pas d’autre choix que de gagner sans quoi Dallas sera qualifié pour la 3e finale de Stanley Cup de son histoire (sacre en 1999, défaite en 2000).

Résultat du match de finale de conférence Ouest disputé vendredi:

CONFÉRENCE OUEST

Dallas bat Las Vegas 2 – 1

Dallas mène trois victoires à une

Déjà joués

Dallas bat Las Vegas 1 – 0

Las Vegas bat Dallas 3 – 0

Dallas bat Las Vegas 3 – 2 (a.p.)

A venir

Match N.5, 14 septembre

Match N.6 (si besoin), 16 septembre

Match N.7 (si besoin), 18 septembre

CONFÉRENCE EST

Tampa Bay mène deux victoires à une

Déjà joués

Tampa Bay bat New York 8 – 2

Tampa Bay bat New York 2 – 1

New York bat Tampa Bay 5 – 3

A venir:

Match N.4, 13 septembre

Match N.5 (si besoin), 15 septembre

Match N.6 (si besoin), 17 septembre

Match N.7 (si besoin), 19 septembre