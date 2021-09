Pas d’or mais une belle moisson de médailles ce jeudi, avec notamment l’argent pour Timothée Adolphe sur 100 mètres (catégorie T11).

Première médaille pour Timothée Adolphe, quatrième et dernière pour Alexandre Léauté: l’équipe de France n’a pas décroché l’or jeudi aux Jeux paralympiques de Tokyo mais elle a collectionné six nouveaux podiums pour porter son total à 46. La tableau français n’a plus affiché un nombre aussi élevé depuis Pékin en 2008 et ses 52 médailles. Elles restent atteignables à trois jours du terme, d’autant que deux finales pour départager l’or de l’argent se disputent pour des Français vendredi en tennis de table par équipes et en tennis fauteuil en double.

Pour Timothée Adolphe, vice-champion paralympique du 100 mètres (catégorie T11), la médaille d’argent a un goût de revanche après sa disqualification pour avoir perdu le lien l’unissant à son guide samedi lors de sa série du 400 mètres qu’il avait écrasée. Le sprinteur français, à la cécité totale, a signé son meilleur chrono en avalant la ligne droite en 10 sec 90. Un temps qui valait record du monde mardi encore. Mais le Grec Athanasios Ghavelas a abaissé la marque mondiale à 10 sec 88 en série puis 10 sec 82 en finale le lendemain jeudi.

A 50 ans, Pierre Fairbank a empilé lui un neuvième podium paralympique dans sa carrière en 800 mètres fauteuil (T53), distance qui lui avait déjà réussi à Rio et même Sydney, il y a 21 ans.

Lui n’en est pas encore à neuf mais pour ses premiers Jeux, Alexandre Léauté compte déjà quatre podiums après sa nouvelle médaille de bronze dans la course en ligne de cyclisme (catégorie C1-3) jeudi.

Marie Patouillet, 33 ans, médecin généraliste, déjà médaillée de bronze sur piste en poursuite (catégorie C5) a doublé la mise lors de la course en ligne sur route remportée par la Britannique Sarah Storey pour sa 17e médaille d’or paralympique (dont trois à Tokyo).

Toujours en cyclisme mais sur leur vélo à mains, Florian Jouany, Loïc Vergnaud et Riadh Tarsim ont pris la deuxième place du relais. Il s’agit de la troisième médaille à Tokyo pour Florian Jouanny titré la veille dans la course en ligne.

Enfin, dans le bassin du Tokyo Aquatic centre, après Alex Portal et UgoDidier, Florent Marais est devenu le troisième nageur français médaillé dans ces Jeux paralympiques. Sa troisième place en 100 mètres dos (catégorie S10) est le premier podium dans une compétition internationale de Florent Marais, né avec une agénésie de la jambe droite et plus précisément sans mollet, ni péroné.