Le cycliste Kévin Le Cunff a offert une huitième médaille d’or à l’équipe de France aux Jeux paralympiques de Tokyo vendredi en s’imposant dans la course en ligne (catégorie C4-C5).

Présent parmi un groupe de cinq coureurs qui s’est détaché dans la première partie de course, il a porté une attaque finale à deux kilomètres de la ligne pour s’imposer sous la pluie battante au bout de 92,5 kilomètres. « J’étais venu pour gagner, même deuxième, ça ne m’intéressait pas », a déclaré après sa victoire le Français qui disputait ces premiers Jeux paralympiques, à 33 ans.

Ancien professionnel au sein de l’équipe Saint-Michel Auber entre 2017 et 2019, Kévin Le Cunff compte même une victoire chez les valides dans les Boucles de l’Aulne en 2018 devant l’ex-champion de France Arthur Vichot et Guillaume Martin, huitième du dernier Tour de France. Né avec deux pieds bots, il a subi deux arthrodèses aux chevilles (bloquées par opération) et conserve un mollet atrophié. Pour autant, il n’a rejoint le monde du handisport qu’en 2020, ne trouvant plus de contrat professionnel.

Le manager de l’équipe de France de para cyclisme, Laurent Thirionet, racontait avant les Jeux sa transition vers le para cyclisme avec humilité : « On pensait qu’il allait tout casser mais il a eu un peu de mal. Je pense qu’il est intrinsèquement plus fort que tout le monde mais qu’il se met une pression terrible qu’il n’arrive pas à gérer. » Cette médaille d’or confirme qu’il avait vu juste !