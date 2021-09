Le service public s’est félicité ce lundi dans un communiqué des scores d’audience réalisés sur ses antennes par les Jeux Paralympiques de Tokyo.

Voici le texte de ce communiqué et les chiffres-clés :

Partenaire historique du mouvement olympique et paralympique et engagé depuis plus de 20 ans, France Télévisions a une nouvelle fois proposé une couverture médiatique sans précédent pour ces Jeux paralympiques de Tokyo.

Les 100 heures de direct et l’intégralité de la compétition en direct sur France.tv, cumulés aux reportages diffusés à la fois dans les émissions de sport (TLS spécial Paralympiques chaque soir, Stade 2 spécial en duplex à Tokyo le 29/08), dans les journaux télévisés et sur la chaine France Info, ont permis de faire rayonner les athlètes handisports tout le long de la compétition et de montrer au grand public les immenses performances de ces champions.

Grâce à ces images, le public a pu vibrer et capter l’émotion, devant de belles histoires et face à l’exploit sportif d’aller chercher l’or olympique.

Au total près de 24 millions de Français se sont passionnés pour ces Jeux

Chaque jour 4,4 millions de téléspectateurs au rendez-vous

Près de 2 millions des 15/24 ont suivi les Jeux

France 3 : 800 000 téléspectateurs et 7,9% de PdA en moyenne l’après-midi

France 4 : 410 000 téléspectateurs et 5% de PdA en moyenne en fin de matinée

2,7 millions de vidéos vues sur France.tv, France tv sport et franceinfo-

Un plateau en direct depuis Tokyo, animé chaque jour pendant 8 heures par Marie Mamère et Laurent Luyat, avec à leurs côtés les consultants Sami El Gueddari et Yannick Agnel. Les athlètes ont été reçus quotidiennement afin de recueillir et mettre en lumière leurs témoignages

Au-delà de la couverture antenne et numérique mise en place, France Télévisions a souhaité compléter son dispositif à travers des programmes originaux comme la formidable série inédite « Incassable » diffusée sur franceinfo Canal 27, cette série montrait les interviews menés par le journaliste Djamel Mazi, dans lesquels les athlètes se livrent sur leur passion du sport, sur leur handicap et leurs projets

Les Jeux Paralympiques sont l’occasion de faire évoluer le regard de la société sur le handicap, à travers les valeurs d’universalité, d’amitié, de respect et d’excellence véhiculées.

France Télévisions est fière de participer à cette grande aventure humaine et de renforcer toujours plus son exposition.

C’est aussi tout le long de l’année que le Groupe se mobilise sur le handicap avec de nombreux reportages au sein de ses magazines sportifs emblématiques Stade 2 et Tout le Sport.

Avec 54 médailles dont 11 en or, la France a brillé et réalisé un record lors de ces Jeux Paralympiques. Les athlètes tricolores se hissent ainsi à la 14e place !