L’équipe de France de handball a décroché son troisième titre olympique, samedi à Tokyo. Trois questions au leader des Bleus, Nikola Karabatic.

Quelle saveur a cette troisième médaille d’or aux Jeux olympiques?

Trois fois champions olympiques, quatre médailles, c’est fou, c’est un palmarès de nageur! (rires) J’ai du mal à réaliser ce qu’on a fait et cette médaille, c’est peut-être aussi le fait que la salle soit vide (rires). Je n’arrive pas à réaliser qu’on est champions olympiques, c’est tellement incroyable. On ne s’habitue jamais à la victoire, autrement je ne serais pas là aujourd’hui. Je suis tellement fier, fier pour l’équipe car il y a beaucoup de joueurs qui n’étaient pas champions olympiques, d’autres qui ont connu la campagne de Rio où on était sur la dernière marche. C’est mérité, on a bossé dur et je suis fier aussi individuellement par rapport à mon parcours, à ma blessure, d’être revenu, avoir pu être là avec l’équipe, c’est génial, je n’ai pas de mots.

Est-ce que c’était difficile de croire à l’or après tout ce que l’équipe de France et vous avez vécu ces deux dernières années ?

Ce n’est pas que c’est difficile d’y croire, mais le chemin a été tellement long, les qualifications, la préparation avec les conditions Covid, les bulles. Un tournoi olympique c’est tous les jours un match, tu te poses des questions et repars à zéro quasiment, un groupe super relevé. Tu arrives comme ça au bout, tu joues le Danemark favori et tu te dis « On ne peut pas échouer encore une fois! ». Après la médaille d’argent des derniers JO, même si beaucoup d’équipes rêveraient d’être là, tu es compétiteur et tu ne peux pas te satisfaire de ça.

Comment jugez-vous la performance des Bleus ce soir face au Danemark ?

(Cette performance) est juste incroyable, les deux équipes étaient un peu entamées physiquement en attaque, on raté pas mal de choses, on avait aussi la pression du match, ça s’est joué sur la défense et ça a été incroyable, du début à la fin on a été présents, on savait que c’était la clé, bien maîtriser (l’arrière droit danois Mathias) Gidsel, être durs physiquement et les faire douter. Cela a été incroyable, on a aidé Vincent (Gérard, gardien des Bleus) a faire un grand tournoi, Luka (Karabatic) a été incroyable ce soir, ça a été un vrai bonheur d’évoluer dans cette défense-là et de répondre présents comme ça en finale, surtout face au Danemark.

Propos recueillis en zone mixte