Nikola Karabatic a expliqué devant la presse sa décision de poursuivre sa carrière en équipe de France, à maintenant 37 ans.

Un temps annoncé proche de la retraite, Nikola Karabatic a finalement pris la décision de rempiler après son titre de champion olympique avec l’équipe de France à Tokyo cet été. Présent à Nanterre cette semaine pour l’inauguration d’un playground dans le quartier Pablo-Picasso aux côtés de son frère Luka et de Thierry Omeyer, le joueur de 37 ans en a profité pour évoquer son avenir avec les Bleus et le PSG.

« Je sentais juste que je n’avais pas envie d’arrêter. C’est un feeling que l’on a en soi : le fait de prendre du plaisir, de sentir qu’on en a encore un peu sous la patte, le fait que les JO de Tokyo se soient bien passés, collectivement et personnellement. J’avais envie de prolonger ça jusqu’à la fin de la saison. J’avais aussi envie de vivre une autre compétition avec du public. Tokyo, c’était génial, mais c’était à huis clos. Terminer sur une médaille d’or aux Jeux Olympiques, il n’y a pas mieux mais pour moi, ce n’est pas ça le but, c’est de prendre du plaisir. Le jour où j’arrêterai, j’aimerais qu’il y ait un peu de public, ce serait cool qu’il y ait un peu plus d’émotion. On est aussi en train de discuter avec le club (PSG). Quand tu es en fin de carrière, tu raisonnes sur un an de plus, tu vois où tu en es au cours de la saison. On discute avec Paris pour voir comment prolonger et comment derrière on pourrait continuer à bosser avec le club après ma carrière. »