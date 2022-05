« On savait que ça allait venir tôt ou tard. On est quand même content que ce soit ce soir », a reconnu Nikola Karabatic en zone mixte, après le huitième titre de champion de France de handball consécutif du Paris SG, acquis vendredi soir à domicile contre Montpellier.

Quel est votre sentiment après ce nouveau titre de champion ?

« C’est fait, et bien en avance. On est super heureux, parce que c’est un vrai exploit d’être champion, autant en avance sur la fin de saison, avec ce public, cette ambiance, c’est top. Le match a été accroché, avec Montpellier qui nous a posé beaucoup plus de problèmes qu’en quarts de finale de Coupe de France (41-24 pour Paris, ndlr). C’est une soirée parfaite et en même temps, dans quelques jours (mercredi), on a un quart de finale de Ligue des champions contre Kiel. On en profite un peu pour fêter et communier avec le public et le remercier. Et il faut vite se projeter. Avant ce match-là, Nantes avait perdu contre Aix, et avec les points d’avance que l’on avait, il fallait vraiment une grosse catastrophe pour que le titre nous échappe. Il n’y avait pas vraiment de poids par rapport au championnat, on savait que ça allait venir tôt ou tard. On est quand même content que ce soit ce soir. »

Vous avez 25 victoires en autant de matches cette saison. Vous êtes-vous fixé cet objectif de 30 victoires en 30 matches cette saison ?

« Aujourd’hui oui, même si on va mettre ça un peu en pause avec la Ligue des champions et la demi-finale de Coupe de France qui arrivent. Mais évidemment, ça nous permet de garder une vraie motivation sur cette fin de championnat, de ne pas avoir des matches qui ne comptent pour rien au final. On sait que chaque victoire, c’est un record de plus et c’est une difficulté de plus pour l’équipe suivante qui voudra venir chercher notre record. C’est bien, ça vous nous permettre de jouer tous les matches à fond encore jusqu’à la fin du championnat. »

Vous atteignez aussi un record personnel avec ce 14e titre de champion de France.

« Oui c’est un record, j’en suis fier, c’est clair. Mais j’essaie de ne pas trop me retourner dessus, parce que sinon ça fait beaucoup. On peut y ajouter les quatre titres de champion d’Allemagne et les deux titres de champion d’Espagne. Là aussi, c’est pareil, j’essaie de repousser les records, pour que ce soit le plus difficile à battre pour le prochain qui s’y attaquera. »