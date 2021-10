Les championnes olympiques de Tokyo ont fait leur retour dans la liste de 20 joueuses dévoilée vendredi par le sélectionneur de l’équipe de France de handball, Olivier Krumbholz, pour préparer le Mondial-2021 en Espagne à Granollers (1er-19 décembre).

Des seize médaillées d’or au Japon, quatorze figurent dans le groupe qui se réunira le 22 novembre pour une semaine d’entraînement ponctuée de deux matches amicaux contre la Hongrie (26 et 28 novembre) avant de s’envoler pour

Barcelone le 30. Le premier match des Bleues au Mondial les attend le 3 décembre contre l’Angola. Pour accéder au tour principal, il leur faut se classer parmi les trois premières équipes de leur groupe comportant également la Slovénie et le

Monténégro. A l’image d’Estelle Nze Minko ou encore de Béatrice Edwige, les cadres sont de retour après avoir été mises au repos lors des qualifications à l’Euro-2022 début octobre, l’occasion pour les joueuses ayant disputé les JO de souffler

et pour Olivier Krumbholz de procéder à une revue d’effectif. Alicia Toublanc et Lucie Granier, qui avaient marqué leurs premiers buts en bleu à l’occasion de ces matches, ont été rappelées au sein de ce groupe qui sera resserré pour le tournoi. Des championnes olympiques, seules manquent à l’appel Amandine Leynaud et Alexandra Lacrabère, qui ont pris leur retraite internationale.

Le groupe de 20 joueuses:



Gardiennes: Cléopâtre Darleux (32 ans/Brest), Catherine Gabriel (27 ans/Paris 92), Laura Glauser (28 ans/Györ/HUN)

Ailières gauches: Coralie Lassource (c.) (29 ans/Brest), Chloé Valentini (26 ans/Metz)

Arrières gauches: Kalidiatou Niakaté (26 ans/Brest), Estelle Nze Minko (30 ans/Gyor/HUN), Allison Pineau (32ans/Ljubljana/SLO)

Demi-centres: Tamara Horacek (25 ans/Metz), Méline Nocandy (23 ans/Metz), Grâce Zaadi (28 ans/Rostov/RUS)

Arrières droites: Orlane Ahanda (23 ans/Nantes), Laura Flippes (26 ans/Paris), Océane Sercien-Ugolin (23 ans/Ljubljana/SLO) Ailières droites: Pauline Coatanéa (28 ans/Brest), Lucie Granier (22 ans/Besançon), Alicia Toublanc (25 ans/Brest)

Pivots: Béatrice Edwige (33 ans/Rostov/RUS), Pauletta Foppa (20 ans/Brest),

Oriane Ondono (25 ans/Nantes)

