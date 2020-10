Brest a battu sur le fil Nantes (26-25) lors de la 4e journée de la Ligue féminine de handball ce mercredi soir, alors que les Messines se sont facilement imposées face à Fleury (39-26).

Les Brestoises et Messines, favorites pour le titre national, se partagent ainsi la tête du championnat de France avec quatre victoires chacune. Elles sont les seules équipes à avoir remporté tous leurs matchs (4) de la saison.

Brest, qui a quand même compté six buts de retard au début du dernier quart d’heure de jeu, a réussi à remonter au score et battre l’équipe adverse grâce aux sept buts de Kalidiatou Niakaté et aux deux buts de la capitaine Coralie Lassource.

De leurs côtés, les joueurs d’Emmanuel Mayonnade n’ont pas eu de mal à battre Fleury (39-26).

Les deux équipes disputeront la Ligue des champions ce week-end.

𝗙𝗜𝗡 𝗗𝗨 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 I 26 – 39



4/4 ✅



😍 Quelle masterclass des Dragonnes qui s'imposent ce soir (26-39) face à @FleuryLoiretHB pour la 4ème journée de @LBE_Officiel . Un mot : Bravo 👏#ensemble



📸 Arnaud Scherer pic.twitter.com/RdVO3zM1XE — Metz Handball (@MetzHandball) October 14, 2020

Résultats et classement de la Ligue féminine de handball après les rencontres de la 4e journée, disputées mercredi :

vendredi

Chambray – Mérignac 27 – 22

samedi

Saint-Amand-les-Eaux – Plan-de-Cuques 25 – 21

Bourg-de-Péage – Nice 31 – 21

mercredi

Toulon – Paris 92 20 – 30

Fleury – Metz 26 – 39

Brest – Nantes 26 – 25

Besançon – Dijon reporté au 14 novembre (20h00) en raison de cas de Covid-19

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Metz 12 4 4 0 0 148 105 43

2. Brest 12 4 4 0 0 124 90 34

3. Bourg-de-Péage 10 4 3 0 1 97 94 3

4. Paris 92 10 4 3 0 1 111 81 30

5. Chambray 9 4 2 1 1 109 106 3

6. Nantes 8 4 2 0 2 107 109 -2

7. Fleury 8 4 2 0 2 105 107 -2

8. Besançon 7 3 2 0 1 104 79 25

9. Plan-de-Cuques 6 4 1 0 3 95 119 -24

10. Nice 6 4 1 0 3 90 121 -31

11. Saint-Amand-les-Eaux 5 3 1 0 2 64 82 -18

12. Dijon 4 3 0 1 2 72 78 -6

13. Mérignac 4 4 0 0 4 84 111 -27

14. Toulon 3 3 0 0 3 61 89 -28