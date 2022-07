Les handballeurs du Paris SG ont hérité d’un groupe abordable pour la première phase de la Ligue des champions la saison prochaine, alors que Nantes se retrouve dans un groupe très relevé, à l’issue du tirage au sort effectué vendredi.

Éliminés en quarts de finale de la dernière Ligue des champions par Kiel, les coéquipiers de Luka Karabatic auront pour principal adversaire de cette première phase de groupe le club hongrois de Veszprem, demi-finaliste de la précédente édition et quatrième du Final Four. Les Parisiens se confronteront également aux champions d’Allemagne de Magdebourg, triples champions d’Europe (1978, 1981 et 2002), finalistes de la Ligue européenne la saison passée (défaite 40-39 en finale contre le Benfica Lisbonne) et qui retrouvent la C1 pour la première fois depuis 2005/06.

Nantes se trouve dans le groupe de la mort

Nantes, deuxième du championnat derrière le PSG, va avoir de très grosses affiches dès la phase de groupes, puisque le « H » affrontera le tenant Barcelone, les Allemands de Kiel, les Polonais de Kielce, soit trois des quatre demi-finalistes de la C1 2021/22, mais aussi les Danois de Aalborg, où évoluera la saison prochaine l’ancien Parisien Mikkel Hansen.

La phase de groupes s’étend du 14 septembre au 2 mars. A l’issue de cette phase, les deux premiers de chaque groupe se qualifieront directement pour les quarts de finale, alors les équipes classées de la 3e à la 6e place passeront par un barrage d’accès aux quarts. Le Final Four est prévu le week-end du 17 et 18 juin à Cologne (Allemagne).

Les groupes de la Ligue des Champions de Handball 2022 – 2023 :

Groupe A:

Paris SG (FRA), Magedbourg (GER), Gudme (DEN), FC Porto (POR), Dinamo Bucarest (ROU), Veszprem (HUN), Plock (POL), Zagreb (CRO)



Groupe B:

Szeged (HUN), FC Barcelone (ESP), Celje (SLO), Kielce (POL), Kiel (GER), Nantes (FRA), Elverum (NOR), Aalborg (DEN)

AVEC AFP