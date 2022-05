Nouvelle défaite et élimination de l’équipe française de Montpellier ce soir en quarts de finale de la Ligue des champions de handball. Un revers 30 à 22 contre l’équipe polonaise de Kielce.

Désillusion pour le club de Lidl Star Ligue qui n’ira pas et verra pas la Final Four 2022 de cette Ligue des champions. Montpellier s’incline de 8 buts 30 à 22 ce mercredi soir en quart de finale retour de la coupe d’Europe. Les visiteurs sont juste tombés sur plus fort, d’autant qu’ils avaient également concédé une défaite 31 à 28 il y a une semaine à la maison contre cette même équipe di Kielce. Montpellier se retrouve éliminé et c’est Kielce qui va retrouver le Final four de la compétition.