Les handballeuses de Brest ont concédé le match nul à Podgorica contre les Monténégrines de Buducnost 22 à 22 ce samedi en début de soirée pour le compte de la 4e journée de la Ligue des champions.

Les joueuses de Laurent Bezeau comptent deux victoires contre les Roumaines de Valcea (28-21) et les Allemandes de Dortmund (41-29), et deux matches nuls contre les Hongroises de Györ (25-25) et Buducnost (22-22).

Pour disputer la suite de la compétition, Brest doit prendre l’une des six premières places de son groupe à l’issue des 14 rencontres de la phase de groupes.

MATCH NUL !!!



Le @BBH_Officiel obtient le match nul dans la salle du @ZrkBuducnost, 22-22.

Le match a été serré de bout en bout et très tendu.



Bravo les filles, vous n'avez rien lâché ! 👏@LBE_Officiel @ehfcl #Showtimeforchampions pic.twitter.com/qv6w79gS4u — BBH officiel (@BBH_Officiel) October 10, 2020

4e journée de la Ligue des champions dames: les résultats du

groupe B

Paris, 10 oct 2020 (AFP) – Résultats et classement du groupe B de la Ligue

des champions dames de handball, après les rencontres de la 4e journée,

disputées samedi

Samedi:

Györ (HUN) – Odense (DEN) 32 – 25

Buducnost (MNE) – Brest (FRA) 22 – 22

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Györ 6 4 2 2 0 127 105 22

2. Brest 6 4 2 2 0 116 97 19

3. Odense 6 4 3 0 1 117 101 16

4. CSKA Moscou 5 3 2 1 0 82 69 13

5. Koprivnica 2 3 1 0 2 82 95 -13

6. Dortmund 2 3 1 0 2 82 98 -16

7. Buducnost 1 4 0 1 3 91 106 -15

8. Valcea 0 3 0 0 3 62 88 -26

Déjà joués:

Brest (FRA) – Györ (HUN) 25 – 25

Odense (DEN) – Buducnost (MNE) 30 – 21

CSKA Moscou (RUS) – Valcea (ROU) 30 – 20

Koprivnica (CRO) – Dortmund (GER) 25 – 26

Dortmund (GER) – Brest (FRA) 29 – 41

Buducnost (MNE) – CSKA Moscou (RUS) 22 – 25

Valcea (ROU) – Odense (DEN) 21 – 30

Györ (HUN) – Koprivnica (CRO) 43 – 28

Koprivnica (CRO) – Buducnost (MNE) 29 – 26

Brest (FRA) – Valcea (ROU) 28 – 21

CSKA Moscou (RUS) – Györ (HUN) 27 – 27

Odense (DEN) – Dortmund (GER) 32 – 27

Reste à jouer (en heure GMT):

11/10 (14h00): Dortmund (GER) – CSKA Moscou (RUS)

17/10 (16h00): Györ (HUN) – Valcea (ROU)

18/10 (12h00): Dortmund (GER) – Buducnost (MNE)

18/10 (14h00): Brest (FRA) – CSKA Moscou (RUS)

18/10 (14h00): Koprivnica (CRO) – Odense (DEN)

24/10 (14h00): Valcea (ROU) – Dortmund (GER)

24/10 (16h00): CSKA Moscou (RUS) – Koprivnica (CRO)

24/10 (16h00): Buducnost (MNE) – Györ (HUN)

25/10 (15h00): Odense (DEN) – Brest (FRA)

07/11 (15h00): Brest (FRA) – Koprivnica (CRO)

08/11 (13h00): CSKA Moscou (RUS) – Odense (DEN)

08/11 (15h00): Valcea (ROU) – Buducnost (MNE)

08/11 (15h00): Dortmund (GER) – Györ (HUN)

14/11 (15h00): Koprivnica (CRO) – Brest (FRA)

14/11 (17h00): Buducnost (MNE) – Valcea (ROU)

15/11 (15h00): Györ (HUN) – Dortmund (GER)

15/11 (15h00): Odense (DEN) – CSKA Moscou (RUS)

21/11 (17h00): Györ (HUN) – Buducnost (MNE)

22/11 (15h00): Dortmund (GER) – Valcea (ROU)

22/11 (15h00): Koprivnica (CRO) – CSKA Moscou (RUS)

22/11 (15h00): Brest (FRA) – Odense (DEN)

09/01: Valcea (ROU) – Györ (HUN)

09/01: Buducnost (MNE) – Dortmund (GER)

09/01: CSKA Moscou (RUS) – Brest (FRA)

09/01: Odense (DEN) – Koprivnica (CRO)

16/01: Koprivnica (CRO) – Valcea (ROU)

16/01: Odense (DEN) – Györ (HUN)

16/01: Brest (FRA) – Buducnost (MNE)

16/01: CSKA Moscou (RUS) – Dortmund (GER)

23/01: Valcea (ROU) – CSKA Moscou (RUS)

23/01: Györ (HUN) – Brest (FRA)

23/01: Buducnost (MNE) – Odense (DEN)

23/01: Dortmund (GER) – Koprivnica (CRO)

06/02: Odense (DEN) – Valcea (ROU)

06/02: Koprivnica (CRO) – Györ (HUN)

06/02: CSKA Moscou (RUS) – Buducnost (MNE)

06/02: Brest (FRA) – Dortmund (GER)

13/02: Györ (HUN) – CSKA Moscou (RUS)

13/02: Valcea (ROU) – Brest (FRA)

13/02: Dortmund (GER) – Odense (DEN)

13/02: Buducnost (MNE) – Koprivnica (CRO)