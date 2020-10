Les handballeurs parisiens se sont inclinés pour la troisième fois en quatre matches de Ligue des champions, battus jeudi soir en Pologne par Kielce 35 à 33, pour leur première sortie sans leur demi-centre Nikola Karabatic, absent pour plusieurs mois.

Le PSG a parfaitement débuté son match en menant en première période (10-7), mais a craqué en seconde période, l’attaque parisienne se heurtant au portier allemand de Kielce Andreas Wolff et perdant deux précieuses balles en fin de rencontre.

Les sextuples champions de France en titre affichent deux points (victoire contre les Norvégiens d’Elverum, et défaites contre les Allemands de Flensbourg et les Bélarusses de Brest). Pour disputer la suite de la compétition, le PSG doit prendre l’une des six premières places (sur huit) de son groupe à l’issue des 14 rencontres de la phase de groupes. Les deux premières équipes se qualifient directement pour les quarts de finale, les quatre autres doivent passer par un barrage d’accession aux quarts.