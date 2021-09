Brest, champion de France en titre et finaliste de la dernière Ligue des champions féminine de handball, a été battu dès la première journée de C1 par Rostov (26-24), l’un des favoris au titre.

Déjà défaites à Bourg-de-Péage mercredi en ouverture du championnat, les Brestoises ont compté en première période jusqu’à cinq buts de retard sur les Russes et leurs deux championnes olympiques françaises, Béatrice Edwige et Grâce Zaadi. Au retour des vestiaires, Brest a eu par deux fois un débours de six buts, avant d’effectuer un rapproché dans les dix dernières minutes, insuffisant pour remporter la première victoire de la saison.

Les Bretonnes accueillent mercredi Mérignac pour la deuxième journée de Ligue féminine, puis les Suédoises d’Esbjerg samedi en C1.