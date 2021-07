L’Equipe de France de handball est en forme et l’a prouvé avec une superbe victoire 37 à 31 face à l’Espagne ce matin en match de groupes.

Les handballeurs français ont signé vendredi un succès contre l’Espagne (37-31), déjà qualifiée comme eux pour les quarts de finale des Jeux de Tokyo, au Yoyogi stadium. Les tricolores ont été vraiment très impressionnants avec une superbe équipe emmenée par un exceptionnel Hugo Descat et un Nedim Remili monstrueux. avec 9 buts et 90% de réussite. Une victoire de bonne augure pour la suite de la compétition avant de défier la Norvège dans deux jours et ensuite disputer son quart de finale dans ces Jeux Olympiques de Tokyo 2020.