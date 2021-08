Les handballeuses françaises ont arraché leur place en quart de finale des Jeux de Tokyo en dominant lundi le Brésil (29-22) dans un match aux airs de huitième de finale au Yoyogi Stadium.

En quête à Tokyo de l’or olympique, seul titre qui manque à leur palmarès, les Bleues risquent cependant d’hériter des grandissimes favorites, les Norvégiennes, en quarts mercredi. A moins que l’Espagne ne s’incline face à la Russie dans la journée (14h15 locales), ce qui leur offrirait un adversaire plus abordable : certainement les Néerlandaises, sinon les Monténégrines qui s’affrontent (19h30 locales) dans l’autre groupe. En attendant, les joueuses d’Olivier Krumbholz ont mis fin à leur série de trois matches sans victoire et acquis un deuxième succès, décisif pour la qualification, face à des Brésiliennes qui jouaient aussi leur survie dans la compétition.

Soulagées, les Bleues ont explosé de joie et chanté « on ne rentre pas à la maison ». Signe qu’elles craignaient peut-être une malédiction japonaise, elles qui avaient quitté dès le premier tour les Mondiaux-2019 à Kumamoto. Passées dix premières minutes accrochées (5-5), la bande d’Estelle Nze Minko n’a jamais tremblé face au Brésil, qui avait tenu en échec les Russes (24-24). Elles ont notamment forgé leur succès par les tirs de loin, marquant presque autant à neuf mètres que dans leurs quatre matches précédents, où elles s’étaient montrées timides (8 contre 9 jusque-là). L’écart était fait à la pause (17-11) mais il a une nouvelle fois fléchi au gré des fluctuations dans le jeu des Bleues. Les championnes du monde (2017) et d’Europe (2018) ont connu un passage de pertes de balle et d’efficacité face aux cages au retour des vestiaires. Les Françaises ont encaissé un 5-1 et vu les Brésiliennes revenir de 18-11 à 19-16. Sans conséquence face à une équipe de calibre inférieur mais cette erreur leur avait coûté cher face aux Suédoises (28-28) ou aux Russes (défaite 28-27).