Les handballeurs du Paris Saint-Germain peuvent décrocher le titre de champion, dans leur salle de Coubertin vendredi soir (20h30) face à Montpellier, au début d’un enchaînement crucial de deux semaines, avec au bout une possible qualification pour le Final 4 de Ligue des champions.

Le Paris Saint-Germain de Raul Gonzalez domine comme jamais son sujet sur la scènenational, puisque ses joueurs ont amélioré leur propre série record de victoires consécutives sur une saison. L’an passé, elle s’était arrêtée après 22 succès de rang par une défaite contre Nantes à domicile (25-24). Depuis septembre 2021, le PSG n’a pas laissé un seul point en cours de route, 24 victoires en autant de matches disputés. Il n’a été que très rarement titillé, deux fois sur terrain adverse à Montpellier et Nantes avec àchaque fois une victoire d’un but (34-33 puis 30-29). Après le succès contre Nantes mi-mars (34-28), Montpellier semble être le dernier obstacle avant une saison parfaite, ce qui serait une première dans l’histoire du championnat de France. Pour décrocher un huitième titre consécutif, là aussi série record en

cours, les coéquipiers de Luka Karabatic peuvent se contenter d’un match nul, puisqu’avec 49 points, ils ne pourraient plus être dépassés par Nantes, dernière équipe qui peut encore mathématiquement remporter le titre (11 points de retard avant la 25e journée, et 12 points encore en jeu).

D’abord Montpellier, puis Kiel

Pour cette affiche et ce désormais classique du championnat, c’est une équipe montpelliéraine encore un peu cabossée par la correction infligée par le club de la capitale il y a deux semaines en Coupe de France qui se présente. En quarts de finale, le MHB de Patrice Canayer avait encaissé sa plus lourde défaite contre les Parisiens, 41 à 24, impuissant face au gardien Vincent Gérard, en état de grâce ce soir là (19 arrêts). « On est dans une bonne dynamique à l’entraînement après le revers à Paris en Coupe de France. Il faut que l’on conserve cette dynamique d’engagement pour pouvoir espérer un résultat à Paris », a noté Yannis Lenne après le succès de Montpellier contre Nancy en championnat. Ce duel face à Montpellier est une entrée dans la quinzaine cruciale qui attend le PSG, puisque les Parisiens enchaîneront ensuite avec le plat de résistance, un morceau de choix en quart de finale de la Ligue des champions face à Kiel, une double confrontation en forme de revanche du quart de la saison passée, à la différence près que le match retour dans deux semaines sera dans le nord de l’Allemagne. Et avant de se rendre à Kiel, un match primordial pour le club qui tente depuis une décennie de décrocher le titre européen, le seul qui se refuse pour l’instant à lui, le PSG recevra une troisième fois à Coubertin, avec une demi-finale de Coupe de France contre le Fenix de Toulouse. Pour cette quinzaine, l’entraîneur du Paris SG dispose à nouveau de Nedim Remili, absent un mois après une blessure à la cheville début avril et bien remis comme en témoigne ses huit tirs et quatre buts à Dunkerque dimanche en championnat.

