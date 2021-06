Tout juste auréolé d’un nouveau titre de champion de France, le Paris SG s’est très largement imposé face à Nîmes (47-27) vendredi lors de la 30e et dernière journée de Starligue de handball, l’esprit déjà tourné vers le Final 4 de Ligue des champions les 12-13 juin.

Avec 47 buts, Paris a même battu son record cette saison. De quoi préparer au mieux sa grande échéance européenne à Cologne (Allemagne), le 12 juin face aux Danois d’Aalborg. A l’issue de ce dernier match disputé à Coubertin, les Parisiens ont présenté à leurs supporters le trophée de leur huitième titre, le septième consécutif, décroché mercredi à Cesson-Rennes. Mais l’équipe des frères Karabatic a d’ores et déjà la tête à sa demi-finale face à Aalborg. Nantes disputera l’autre demi-finale face au FC Barcelone.

Sous les yeux du président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, et de Luka Karabatic, laissé au repos, Paris s’est montré très appliqué pour ce match sans enjeu face à la formation nîmoise (5e) emmenée par Michaël Guigou. A l’inverse de son frère, Nikola Karabatic était lui bien sur le terrain. Revenu récemment après sept mois et demi d’absence en raison d’une grave blessure au genou droit, la star parisienne (2 buts) en a profité pour engranger un peu de temps de jeu et de sensations. Accrochés en début de partie, les Parisiens sont passés à la vitesse supérieure avant la pause pour rentrer aux vestiaires avec quatre buts d’avance (21-17). Le PSG n’a fait qu’une bouchée des Nîmois en deuxième période pour s’imposer de vingt buts, grâce notamment à huit réalisations de Mikkel Hansen.