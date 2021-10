La Fédération française de handball (FFHB) a demandé l’ouverture d’une procédure disciplinaire visant le président de Nantes, Gaël Pelletier, accusé par deux arbitres d’avoir tenu des propos homophobes à leur encontre lors d’un match de championnat vendredi, ce que le dirigeant conteste.

« Dans leurs rapports, clairs et circonstanciés, les arbitres de cette rencontre, et le délégué du match, signalent que le président du HBC Nantes, Gaël Pelletier, a tenu des propos injurieux mais également homophobes envers les arbitres. Ces propos ont été suivis de menaces physiques et de la volonté d’en découdre », écrit la FFHB lundi dans un communiqué.

« Dès ce dimanche, le bureau directeur de la FFHandball a été consulté par Philippe Bana, président de la FFHandball, afin qu’il lui soit donné mandat pour solliciter l’ouverture immédiate d’une procédure disciplinaire auprès de la Ligue nationale de handball », ajoute la FFHB. S’il a reconnu dimanche « des propos insultants » envers le corps arbitral lors du match Nantes-Limoges (27-29) vendredi, lors de la 5e journée de Starligue, Gaël Pelletier a assuré qu’il ne s’agissait « en aucun cas » de propos homophobes. « L’homophobie sous toutes ses formes n’a aucune place au HBC Nantes, dans le sport et dans la société. Ce ne sont pas mes valeurs, celles que je défends au quotidien. Je réfute les propos homophobes qui me sont prêtés », a affirmé dimanche le dirigeant du « H » lors d’une conférence de presse. Il a ajouté qu’il se réserve le droit de porter plainte pour diffamation. De son côté, la FFHB s’est dite « attentive à d’éventuelles mesures conservatoires qui pourraient être prononcées à l’encontre du président du HBC Nantes visant à le suspendre de toutes fonctions dans l’attente de l’issue de la procédure disciplinaire ». La balle est maintenant dans le camp de la commission de discipline de la Ligue Nationale de Handball (LNH).

