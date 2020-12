Les championnes du monde néerlandaises sont en danger après deux défaites lors de leur deux premiers matches de poules aux championnats d’Europe !

Les handballeuses néerlandaises se sont inclinées contre la Croatie 27 à 25, dimanche à Kolding (Danemark). Les joueuses d’Emmanuel Mayonnade, sélectionneur des Pays-Bas et entraîneur de Metz, avaient craqué en fin de match contre la Serbie samedi soir (29-25), et ont cédé face à la Croatie (27-25) moins de 24 heures plus tard, dimanche en fin d’après-midi. Avec zéro point au compteur, les Néerlandaises devront absolument battre la Hongrie mardi soir (20h30) pour éviter l’élimination dès le 1er tour.

Les Pays-Bas ont toujours figuré dans le dernier carré des six derniers tournois internationaux (1res du Mondial-2019, 2es du Mondial-2015 et de l’Euro-2016, 3es du Mondial-2017 et de l’Euro-2018, 4es des JO-2016).