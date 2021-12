La star du handball français va manquer le début de la préparation pour l’Euro 2022 après avoir été testé positif au Covid-19. Benoît Kounkoud et Yanis Lenne sont dans la même situation.

La préparation pour l’Euro 2022 de handball, qui aura lieu du 13 au 30 janvier en Hongrie et en Slovaquie, ne commence pas de la meilleure des manière pour les Bleus. En effet, la Fédération Française de Handball vient d’annoncer que Nikola Karabatic venait d’être contrôlé positif au Covid-19. Il est donc placé à l’isolement et manquera le début de la préparation des tricolores, tout comme deux de ses coéquipiers : le Parisien Benoît Kounkoud et le Montpelliérain Yanis Lenne. La FFH indique également que Vincent Gérard, le gardien de l’équipe de France, « touché par un drame familial », ne participera pas non plus à ce premier stage. PAr conséquent Guillaume Gilles a fait appel, pour le stage de préparation du 26 au 30 décembre, à Wesley Pardin (Aix), Julien Bos (Montpellier) et Thibaud Briet (Nantes).