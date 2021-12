🚨 @Nedim_Remili sera malheureusement forfait pour l'@EHFEURO 2022 après s'être blessé au pied hier lors d'un entraînement.



On lui souhaite un bon rétablissement et on le connait assez pour vous dire qu'il va revenir encore plus fort en 2022 💪💪💪https://t.co/Cbi2RimYBh