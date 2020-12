Belle victoire pour l’Equipe de France féminine de handball 23-20 ce soir face à l’équipe du Danemark dans ce 3e match de groupe comptant pour l’Euro 2020 de handball féminin.

Danemark – France 20-23 : ce mardi à Herning, les handballeuses françaises ont battu le Danemark pays hôte et assurent donc la première place de ce groupe A. Grâce à cette belle victoire, les filles d’Olivier Krumbholz se qualifient pour la suite de la compétition et retrouveront la Russie, la Suède et l’Espagne au deuxième tour.