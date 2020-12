Joueuse de l’Equipe de France de handball, Estelle Nze Minko a accepté de revenir sur la finale du soir et la défaite 22 à 20 face à la Norvège. Elle regrette quelques peu le visage des Bleues un peu trop timide.

« On espérait un résultat tout autre et on envie énormément la Norvège aujourd’hui d’avoir cette médaille d’or. Après c’est un podium quand même joyeux parce que plus les heures vont avancer, plus on va réussir à savourer cette belle médaille d’argent. Ca va prendre un petit peu de temps. (…) On était à -4 à la mi temps et on revient très bien. Après ce n’est pas suffisant: des difficultés en attaque, trop d’échecs au tir. Ce n’est pas passé cette fois-ci. (…) Je suis déçue parce que je pense qu’on est meilleures que ce qu’on a montré ce soir. Après c’est le sport, c’est le jeu. » A-t-elle expliqué après la rencontre.