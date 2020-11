Les handballeurs nantais se sont imposés 31 à 25 mercredi soir à Celje en Slovénie, pour le compte de la 8e journée de la Ligue des champions, et signent leur deuxième succès de la saison en C1.

Le « H », touché par plusieurs cas de Covid-19, n’avait plus joué en Ligue des champions depuis le 14 octobre et sa défaite au Danemark contre Aalborg (32-24). Ses trois derniers matches de C1 avaient été reportés. Avec quatre points (deux victoires) en cinq matches, Nantes remonte à la 5e place de son groupe. Pour voir la suite de la compétition, les coéquipiers de Rock Feliho doivent prendre l’une des six premières places (sur huit), à l’issue des 14 rencontres de la phase de groupes. Les deux premières équipes se qualifient pour les quarts de finale, les quatre autres doivent passer par un barrage d’accession aux quarts.