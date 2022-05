Les handballeurs de Nantes se sont qualifiés pour la finale de la Coupe de France en venant à bout de Chartres 33 à 30, vendredi soir en demi-finale, et viseront un deuxième trophée après celui remporté en 2017.

Vendredi à Chartres, les Nantais, deuxième du championnat derrière les intouchables Parisiens, ont fait respecter la hiérarchie face à un club qu’ils avaient battu à deux reprises en Starligue (33-27 et 40-36) et qui occupe actuellement la 10e place au classement. Le gardien du H nantais Mickaël Robin a effectué des parades décisives en seconde période, à l’image d’un penalty stoppé de Vanja Ilic qui aurait permis à Chartres de revenir à deux buts à quatre minutes de la fin du match. Le demi-centre Aymeric Minne a pris les choses en main en attaque pour Nantes (5 buts), alors que l’ailier Valero Rivera a été quasiment parfait sur penalties (5/6, sept buts au total). Les Nantais se sont ainsi hissés pour leur troisième finale de la Coupe de France, la première avait été perdue contre le PSG en 2015 et la deuxième gagnée contre Montpellier en 2017.

Le samedi 11 juin à Paris-Bercy, les joueurs d’Alberto Entrerios affronteront le Paris SG ou Toulouse, affiche de l’autre demi-finale de la Coupe au programme samedi en début de soirée (19h00). Les Parisiens, tenants du titre, ont remporté le trophée à cinq reprises, alors que Toulouse n’a qu’une seule Coupe de France à son palmarès, en 1998.