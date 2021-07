Après cette abandon, elle est revenu sur ce scénario et se confie sur sa santé mentale. Aujourd’hui, elle se pose pas mal de questions et souhaite avant tout, se protéger. « Dès que je monte sur le tapis, c’est juste moi et ma tête… traiter avec des démons dans ma tête (…) Je dois faire ce qui est bon pour moi et je dois me concentrer sur ma santé mentale. Je pense juste que la [question de la] santé mentale est plus répandue dans le sport en ce moment. Ce n’est plus comme si on pouvait tout mettre de côté, il faut aussi se concentrer sur soi-même, car, en fin de compte, nous sommes aussi humains, nous devons protéger notre esprit et notre corps, plutôt que de faire ce que le monde attend de nous… » L’Américaine n’est pas encore assurée de prendre part aux épreuves de jeudi.