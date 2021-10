Seulement trois mois après les Jeux Olympiques, la gymnastique revient sur la scène internationale avec les Mondiaux de Kitakyushu (Japon) cette semaine.

Ces Mondiaux se disputeront dans Simone Biles, en pleine tournée de son show « Gold over America » mais avec le trentenaire Kohei Uchimura. Retrouvez ci-dessous le programme.

Le programme :

. Lundi et mardi : qualifications dames

. Mardi et mercredi : qualifications messieurs

. Jeudi : finale du concours général dames (à partir de 11h00 heure

française)

. Vendredi : finale du concours général messieurs (11h00)

. Samedi et dimanche : finales par agrès dames et messieurs (09h10 et 09h25)