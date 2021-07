En l’absence de la superstar Simone Biles, forfait pour le concours général de gymnastique des Jeux olympiques de Tokyo, sa compatriote Sunisa Lee a décroché l’or ce jeudi.

A 18 ans et pour ses premiers JO, Lee a devancé avec 57,433 points la Brésilienne Rebeca Andrade (57,298 points) et la Russe Angelina Melnikova (57,199 points). Avant elle, Carly Patterson, en 2004, Nastia Liukin, en 2008, Gabrielle Douglas, en 2012, et Biles en 2016, ont remporté ce qui est considéré comme le titre le plus prestigieux de la gymnastique.

La Française Mélanie De Jesus Dos Santos tandis que la deuxième Française en lice, Carolann Héduit, 17 ans, s’est glissée juste derrière elle à la 12e place.