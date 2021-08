Le Français termine 4e de ce concours d’anneaux et échoue au pied du podium.

Porte-drapeau de la France cette année aux Jeux Olympiques de Tokyo, Samir Aït-Saïd est passé tout proche de décrocher une médaille ce lundi. Avec un programme légèrement moins réussi que lors des qualifications avec quelques petites fautes en exécution, le gymnaste Français s’est classé quatrième avec un score de 14,900.

Les Chinois Yang Liu et Hao You ont réalisé le doublé or/argent des notes de 15,500 et 15,300. Le Grec Eleftherios Petrounias, grand favori du concours, ne s’est classé que troisième (15,200).