Le gymnaste français Samir Aït Saïd, récent quatrième lors de la compétition aux anneaux connaît aujourd’hui la gravité de sa blessure.

Porte drapeau de l’Equipe de France lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, le gymnaste souffre de « deux déchirures au biceps », a-t-on appris mardi auprès de son entraîneur. « Deux déchirures de plusieurs centimètres au court biceps. Ces blessures se sont déclenchées « à l’échauffement et pendant le mouvement. » A terminé son coach Rodolphe Bouché à l’AFP. Il va devoir se reposer pour soigner cette blessure et ainsi revenir encore plus fort pour enfin décrocher une médaille et pourquoi pas à Paris 2024.