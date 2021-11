De retour à l’entraînement, Tiger Woods est pourtant passé tout proche de perdre une jambe en début d’année.

Ce lundi dans les colonnes de Golf Digest, Tiger Woods s’est confié pour la première fois depuis son grave accident de la route survenu le 23 février dernier dans la banlieue de Los Angeles. Grièvement touché à la jambe droite, la superstar des greens n’a pas repris la compétition depuis. Il a cependant repris son entraînement personnel la semaine dernière.

« Il y a eu un moment où la possibilité que je ressorte de l’hôpital sur une seule jambe existait. Je pense qu’une chose réaliste, c’est d’imaginer revenir sur le circuit et participer à quelques tournois par an. S’entraîner pour ça, et se motiver pour ça. Je pense que c’est ainsi que je dois envisager ma carrière désormais. C’est une réalité malheureuse, mais c’est ma réalité, et je l’accepte. Je n’ai pas besoin de jouer contre les meilleurs joueurs du monde pour avoir une belle vie. Après mes opérations du dos (entre 2014 et 2017), j’ai dû gravir l’Everest une fois de plus. Je l’ai fait. Mais cette fois, je ne pense pas que mon corps soit capable de le refaire, et ce n’est pas grave. Je peux toujours être un joueur de golf, si ma jambe me le permet », a confié Tiger Woods.