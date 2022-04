De passage en conférence de presse ce mardi, à deux jours du Masters d’Augusta auquel il devrait participer, Tiger Woods a longuement évoqué son état de santé, 13 mois après le terrible accident de voiture qui a failli lui coûter l’amputation de sa jambe droite.

« J’ai travaillé dur. Mon équipe a été incroyable. J’ai eu la chance d’avoir d’excellents chirurgiens, spécialistes et kinésithérapeutes qui ont travaillé sur moi pratiquement tous les jours. Nous avons travaillé dur pour en arriver là, pour avoir l’opportunité de marcher sur le parcours, de le tester et de voir si je peux le faire. Ç’a été une année difficile et j’ai dû faire face à beaucoup de choses que je ne souhaite à personne, mais c’est la semaine du Masters. Être capable de jouer et de s’entraîner, c’est déjà beaucoup. Mais pour moi le plus important, c’est de dire merci à tous les gars qui m’ont envoyé des textos, des messages via Facetime, qui m’ont appelé et qui m’ont apporté tout leur soutien, de les voir en personne et de leur dire merci. Cela signifie beaucoup. »

« J’aime la compétition, et tant que je peux être compétitif au plus haut niveau, que je sens que je peux encore gagner, je jouerai. Mais si je sens que je ne peux pas, alors vous ne me verrez plus ici. Je ne me présente pas sur un tournoi si je ne pense pas pouvoir le gagner. C’est l’attitude que j’ai toujours eue. Il y aura un jour où ça n’arrivera plus. Le défi de cette semaine n’est pas de m’inquiéter pour la frappe de la balle ou le jeu de golf. C’est uniquement physiquement, avec tous ces reliefs. C’est ça le défi, celui d’un grand marathon. »