Le Sud-Africain Garrick Higgo a remporté dimanche le tournoi Palmetto, son tout premier titre dans le circuit PGA, devançant d’un coup notamment l’Américain Chesson Hadley, leader de la veille et de l’avant-veille.

Higgo, 22 ans et originaire de Johannesburg, a rendu une dernière carte de 68, soit trois coups sous le par, qui lui ont permis de totaliser -11. Il devance d’un coup un groupe de six joueurs, composé des Américains Hudson Swafford, Doc Redman, Bo Van Pelt, Chesson Hadley, du Vénézuélien Jhonattan Vegas et de l’Anglais Tyrrell Hatton. La veille, de violents orages avaient interrompu le 3e tour.

Classement après le 4e tour (par 71) :

1. Garrick Higgo (RSA) -11 (68-69-68-68)

2. Hudson Swafford (USA) -10 (68-70-70-66)

. Doc Redman (USA) -10 (65-72-70-67)

. Jhonattan Vegas (VEN) -10 (66-72-69-67)

. Tyrrell Hatton (ENG) -10 (71-68-67-68)

. Bo Van Pelt (USA) -10 (69-71-66-68)

. Chesson Hadley (USA) -10 (65-66-68-75)

8. Ryan Armour (USA) -9 (71-69-71-64)

. David Lipsky (USA) -9 (71-70-67-67)

10. Matt Fitzpatrick (ENG) -8 (71-70-69-66)

. Erik van Rooyen (RSA) -8 (65-71-72-68)

. Pat Perez (USA) -8 (70-66-71-69)

. Dustin Johnson (USA) -8 (65-68-73-70)