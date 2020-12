L’édition 2026 de la Presidents Cup, entre les Américains et le reste du monde (sauf l’Europe), aura lieu au Medinah Country Club, près de Chicago, qui a déjà accueilli cinq Majeurs et la Ryder Cup 2012, a annoncé vendredi le PGA Tour américain.

Medinah sera donc le 5e parcours américain à accueillir cette prestigieuse compétition biennale dans laquelle les USA ont rarement été battus. Ils ont gagné 11 fois, pour un match nul et une défaite, et restent sur huit victoires d’affilée. La dernière édition a eu lieu en décembre 2019 au Royal Melbourne, avec Tiger Woods comme capitaine et un score final de 16-14. Trois US Opens et deux USPGA ont déjà été organisés à Medinah, qui a aussi été le cadre de la victoire miraculeuse, en 2012, de l’Europe en Ryder Cup.

Le TPC Harding Park, un golf public de San Francisco, était le premier candidat pour cette Presidents Cup 2026 mais il va plutôt accueillir une nouvelle épreuve du PGA Tour qui s’est arrêté pour la dernière fois à Medinah en 2019, quand Justin Thomas y a remporté le BMW Championship. L’édition 2022 de la Presidents Cup est déjà programmée sur le parcours de Quail Hollow à Charlotte (Caroline du Nord) et celle de 2024 au Canada, sur le parcours du Royal Montréal. Les dates précises pour 2026 seront communiquées ultérieurement.