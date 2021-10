Les tournois de golf masculin et féminin de l’Open d’Australie ont été annulés en raison des restrictions de voyage liées à la pandémie de coronavirus, a annoncé ce jeudi la fédération australienne.

« Cette décision n’a pas été prise à la légère, mais nous pensons qu’elle est la bonne dans les circonstances actuelles », a déclaré le président de Golf

Australia, James Sutherland.

« Le facteur international signifie des changements de quarantaines et des restrictions de voyage desastreux en termes d’organisation », a-t-il continué, « et avec nos joueurs prestigieux vivant à l’étranger, le défi est encore plus grand. »

ArticlesAssociés No Content Available

La fédération australienne de golf avait déjà repoussé le tournoi masculin de novembre qui devait se dérouler à Sydney à fin janvier ou février. Elle l’a désormais complètement annulée, tout comme le tournoi féminin de 2022 qui devait se dérouler à Adélaïde en février.