Le Belge Thomas Pieters a remporté ce dimanche le Masters du Portugal, soit son 5e tournoi sur le circuit européen de golf. Le Français Matthieu Pavon termine 2e ex aequo, à deux coups.

Pavon et Pieters avaient rendu trois cartes identiques cette semaine, 68 jeudi puis 64 vendredi et 65 samedi, sur le parcours du Dom Pedro Victoria Golf Course, à Vilamoura. Mais le golfeur belge est parvenu à faire le break ce dimanche quand Pavon, aux trous N.12 et au N.17, à envoyé sa balle dans l’eau.

The moment @Thomas_Pieters captured his fifth European Tour title 🏆#PortugalMasters pic.twitter.com/bQO2Rovm8w — The European Tour (@EuropeanTour) November 7, 2021 sult

Classement final du Masters du Portugal (par 71):

1. Thomas Pieters (BEL) -19 (68-64-65-68)

2. Matthieu Pavon (FRA) -17 (68-64-65-70)

. Lucas Bjerregaard (DEN) -17 (67-65-69-66)

. Nicolai Hojgaard (DEN) -17 (67-69-67-64)

5. Nino Bertasio (ITA) -13 (61-69-74-67)

. Matthew Jordan (ENG) -13 (70-68-67-66)

7. Francesco Laporta (ITA) -12 (70-66-69-67)

8. Min-Woo Lee (AUS) -11 (68-68-71-66)

. Victor Pérez (FRA) -11 (72-68-68-65)

. Adria Arnaus (ESP) -11 (65-67-73-68)

. Richard Bland (ENG) -11 (70-65-69-69)

12. Padraig Harrington (IRL) -10 (67-72-68-67)