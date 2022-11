La Thaïlandaise Atthaya Thitikul est devenue à 19 ans la deuxième plus jeune numéro un mondiale de l’histoire du golf féminin.

Elle est tout simplement extraordinaire. La jeune femme, qui a terminé à 12 reprises dans le Top 10 cette saison et qui a triomphé à deux reprises sur le circuit féminin d’élite, détrône à la place de N.1 mondiale la Sud-Coréenne Ko Jin-young. « C’est un tel honneur d’avoir mon nom au sommet parmi les plus grands noms de ce sport » a-t-elle déclaré. « C’est très spécial d’arriver au sommet, mais il est beaucoup plus difficile d’y rester ».

Atthaya est la deuxième joueuse de moins de 20 ans à atteindre le ce rang, après la Néo-Zélandaise Lydia Ko, âgée de 17 ans lorsqu’elle était devenue N.1 en 2015.