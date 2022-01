Pour son tournoi de reprise après son grave accident de la route, Tiger Woods a terminé deuxième du PNC Championship, fin décembre. Il a disputé cette compétition en binôme avec son fils de 12 ans, Charlie Woods.

En février dernier, Tiger Woods a subi un grave accident de la circulation à Los Angeles. Le golfeur le plus célèbre du monde a perdu le contrôle de sa voiture, faisant une sortie de route et provoquant un accident qui a fait le tour du monde. On a même craint pour sa vie, car il a été gravement blessé aux jambes et a dû subir une opération. Sa carrière a ainsi été mise en péril. « Ma physiothérapie m’a tenu occupé. Je fais mes routines tous les jours et je me concentre sur mon objectif numéro un pour le moment : marcher seul. Je fais un pas après l’autre », a déclaré l’athlète après l’accident.

Cependant, pendant sa période de réhabilitation, un invité inattendu a fait son apparition : son fils Charlie Woods. Le garçon de 12 ans a redonné espoir à Tiger. L’homme considéré par beaucoup comme le plus grand golfeur de tous les temps marche à nouveau seul, ce qui était devenu son principal objectif, et commence à se concentrer sur l’avenir prometteur de son petit garçon.

Ceux qui l’ont vu jouer ont dit que Charlie Woods dipose d’un talent naturel pour le golf. Père et fils ont fait équipe dans des tournois familiaux et, lors du dernier, le petit Charlie a fait fureur. Bien que Charlie soit âgé de 12 ans, les Woods ont terminé à la deuxième place du championnat PNC qui s’est tenu à Orlando (Floride, États-Unis).

Ce n’est pas la première fois que les deux hommes participent à ce tournoi. En 2020, les avaient ont terminé à la septième place. Ils ont fait mieux lors de cette édition 2021, avec une deuxième place derrière les Dalys, père et fils (18 ans). Il peut sembler injuste que des paires père-fils de 17/18 ans, comme John Daly, se mesurent à des enfants de l’âge de Charlie Woods. Mais le déséquilibre est corrigé car les moins de 13 ans jouent sur un parcours plus court, jusqu’à près de 900 mètres de moins que les pros.

Le fils de Tiger Woods a encore un long chemin à parcourir. Il est actuellement classé 103e en Floride. Mais selon les experts, Charlie Woods se comporte remarquablement bien sous la pression. « Son swing est un prodige », a même dit de lui Javier Ballesteros. Ils sont passés à deux coups de la victoire finale et Tiger Woods ne pouvait pas être plus fier de Charlie : « Nous sommes très compétitifs à domicile. Peu importe qu’il s’agisse d’un concours de putting, de golf, de cartes à jouer ou de choses comme ça. Il y a toujours, toujours de la concurrence. C’est comme ça que j’ai été élevé et toute notre famille est très, très, très, très compétitive. Nous n’aimons pas perdre », a poursuivi le golfeur devant les journalistes.