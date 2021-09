Céline Boutier a remporté l’Open de France ce samedi après-midi comptant pour le Ladies European Tour (LET).

Cocorico pour la golfeuse française qui s’adjuge l’Open de France en bouclant son parcours avec un -11 et un 3e tour d’affilée sous le par. Elle termine juste devant l’Ecossaise Kylie Henry et deux autres tricolores Anaïs Meyssonnier et Pauline Roussin-Bouchard. Une superbe victoire pour la joueuse qui pointe au 66e rang mondial.

Classement final de l’Open de France féminin de golf :

1. Céline Boutier (FRA) -11 (68-66-68)

2. Kylie Henry (SCO) -10 (70-65-68)

3. Anaïs Meyssonnier (FRA) -8 (66-70-69)

. Pauline Roussin-Bouchard (FRA) -8 (71-68-66)

. Magdalena Simmermacher (ARG) -8 (68-67-70)

6. Elena Carta Virginia (ITA) -7 (67-68-71)

. Cloe Frankish (ENG) -7 (69-71-66)

8. Lydia Hall (WAL) -6 (70-66-71)

. Karoline Lund (NOR) -6 (67-71-69)

10. Maja Stark (SWE) -5 (69-68-71)