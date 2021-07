Le Français est au pied du podium après ce premier tour du British Open de golf.

Le Sud-Africain Louis Oosthuizen, 2e cette année à l’USPGA et à l’US Open, est en tête du British Open de golf, jeudi soir, grâce à un 1er tour qu’il a qualifié « d’entame parfaite », à six coups sous le par, et aucun de ses 155 rivaux n’a pu faire aussi bien. Alors qu’une poignée de joueurs étaient encore sur le parcours du Royal St George à Sandwich (Kent), mais trop loin au classement provisoire et avec trop peu de trous à jouer pour pouvoir menacer Oosthuizen, le Sud-Africain s’est retrouvé seul en tête, avec un coup d’avance sur deux Américains, Jordan Spieth et Brian Harman.

A la quatrième place, à deux coups d’Oosthuizen, cinq joueurs sont ex-aequo dont Benjamin Hébert : malgré le vent de l’après-midi, le Français a fini ce premier tour à -4, sans avoir concédé le moindre bogey, comme Oosthuizen qui avait joué plus tôt, dans des conditions quasi-idéales.