De nouveau vainqueur ce week-end lors du tout premier Grand prix de Miami en Formule 1, Max Verstappen a impressionné son monde. Le pilote Red Bull marche sur l’eau depuis plusieurs courses et Jacques Villeneuve ne peut que lui rendre un très bel hommage.

Consultant pour ‘Canal+’, il est revenu sur la performance du Néerlandais et il est totalement sous le charme du champion du monde en titre. Il est au maximum de ses capacités en ce moment, toujours à la limite en permanence, juge le Québécois. Il n’y a pas une seule course où il fait moins que ça, c’est impressionnant. erstappen assume son rôle de numéro 1 de manière naturelle chez Red Bull, tout comme le fait Charles Leclerc chez Ferrari. Sergio Pérez et Carlos Sainz peuvent gagner des courses mais ils ne sont tout simplement pas au niveau pour être numéro un. » A expliqué le Québécuois qui voit Verstappen revenir à 19 petits points du leader du championnat Charles Leclerc sur sa Ferrari. Ce week-end, le Néerlandais a remporté sa troisième course de la saison.