Frère de Michael Schumacher et ancien pilote de Formule 1, Ralf Schumacher est revenu sur la saison du Russe Nikita Mazepin et il ne se montre pas tendre avec celui qui a terminé 20e et avant-dernier du classement cette saison.

« Nikita Mazepin était sûrement un bon pilote en Formule 2, mais cette année il a évolué dans la mauvaise direction et je pense qu’il devrait en fait faire autre chose. Il ne doit pas nécessairement piloter en Formule 1. » A déclaré Schumacher sur Sky Sports. Avant d’aller plus loin et penser que Mazepin ne peut pas aider Mick Schumacher son neveu chez Haas. « Il a besoin de quelqu’un qui peut l’aider, quelqu’un qui peut travailler avec lui pour faire avancer l’équipe afin que Mick ne soit pas seul dans cette cause perdue.«