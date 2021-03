2021 sera la grande année pour Mick Schumacher. Fils du très célèbre Michael Schumacher, il s’apprête à disputer sa toute première saison en Formule 1. Nico Rosberg, également fils de… lui donne quelques conseils.

Egalement fils d’un célèbre pilote à savoir Keke Rosberg, Nico Rosberg connaît bien la situation de Mick Schumacher. Passé par ce scénario et même devenu champion du monde de F1 en 2016, il prévient Mick et assure que ce n’est jamais évident d’être le fils de… surtout en Formule 1. « Ce n’est pas facile d’être le fils de et avec Mick ce sera dix fois plus difficile car l’ère de Michael n’est pas si lointaine et il a eu beaucoup plus de succès. J’espère que Mick pourra mettre cela de côté et se concentrer sur son travail car sinon cela lui ôtera beaucoup du plaisir », a confié Nico Rosberg au site Sport1.

Sept fois champion du monde de F1 (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004), Michael Schumacher est devenu une véritable légende des sports automobiles et l’arrivée de son fils dans la catégorie reine est plus jamais attendue. Agé de 22 ans, il débutera le 28 mars prochain au volant d’une Haas-Ferrari lors du premier GP de la saison qui se disputera au Bahreïn. Malgré tout comme le précise Rosberg, il faudra savoir se montrer patient avec le jeune « Schumi » et cette première saison sera l’occasion pour lui de découvrir le monde de la F1. « Il faut du temps et de la patience. Après tout, j’ai dû attendre sept ans avant de remporter ma première course et onze pour devenir champion du monde. Il faut garder cela à l’esprit pour évaluer Mick cette année. »